Pau Lopez : "Quand tu es quelque part où tu es heureux, tu ne veux pas partir..."

Lors d'un live diffusé sur Twitch, Pau Lopez (27 ans) a évoqué son avenir. Il espère s'installer durablement dans les buts de l'OM.





Pau Lopez ne cache pas qu'il se plait à Marseille. Si ses titularisations à la place de la légende Steve Mandanda ont créé des crispations, il espère s'inscrire sur la durée avec l'OM : "Si je veux m'installer à Marseille ? Oui, c'est mon intention. Je veux être ici et rester ici. Je ne veux pas partir de Marseille. J'ai un contrat de quatre ans et j'espère l'honorer. J'ai une bonne relation avec le président (Pablo Longoria), donc la seule raison de partir serait que lui me le demande. Quand tu es quelque part où tu es heureux, tu ne veux pas partir, surtout quand tu as pris de mauvaises décisions dans le passé", a déclaré le portier espagnol.



Le natif de Girona est d'ores et déjà engagé avec le club marseillais jusqu'en juin 2026. L'option d'achat intégrée dans son prêt a été levée automatiquement. Il a pour l'instant disputé 27 matchs, encaisse 28 buts et réalisé 12 clean sheets avec l'OM.