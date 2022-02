Rothen : "Le traitement de Milik a été injuste contre Metz"

Jérôme Rothen affirmait ces dernières semaines qu'Arek Milik (27 ans) n'était pas un titulaire indiscutable à l'OM. Il considérait même qu'il pouvait être un frein au groupe marseillais. Il a changé d'avis. Il constate toutefois que les choix de Jorge Sampaoli ont payé face à Metz.





Au micro de RMC Sport, le consultant a donné son sentiment sur les choix réalisés par Jorge Sampaoli, lors du match Metz-OM (1-2). Il pense que le statut de remplaçant était mérité et pense qu'il sera désormais titulaire : "Cela peut arriver de rater un match même si ça ne doit pas arriver à Marseille quand tu joues un quart de finale de Coupe de France. Mais bon c'est arrivé et il faut l'accepter. Là, ce sont plus les choix de Sampaoli face à Metz qui ont été surprenants, ils n'ont pas été payants. Il voulait mettre Payet dans un rôle de faux numéro 9 ce qui a écarté Milik. Mais Payet n'est pas bon depuis le match à Lyon. Cela se ressent sur le jeu de l'OM. Payet n'avait pas le coup de génie pour service ses attaquants. Milik met un top but, mais c'est là-dessus qu'on l'attend. Je l'ai critiqué, mais n'empêche que s'il s'est retrouvé remplaçant, c'est qu'il n'était pas au top de sa forme. Contre Metz, ce n'est même pas une occasion et il se la fait tout seul. C'est un grand joueur. Dans le système de Sampaoli, il a juste du mal à trouver sa place. Son traitement a été injuste contre Metz, mais Milik va être titulaire au prochain match, je vous le garantis", a confié l'ancien joueur parisien.



L'OM va désormais enchaîner avec la Ligue Europa Conférence, face à Qarabag, puis contre Clermont, en Ligue 1. Il dispose encore une fois du calendrier le plus difficile, parmi les clubs français.