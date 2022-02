Mercato : l'OM pourrait percevoir un joli chèque avec Lopez

L'OM pourrait percevoir 4 ou 5 millions d'euros sur le futur transfert de Maxime Lopez (24 ans) à la Lazio de Rome.





Selon les éléments obtenus par Calciomercato, la Lazio de Rome apprécie le profil de Maxime Lopez. Maurizio Sarri penserait au Marseillais dans l'optique du remplacement de Lucas Leiva, dont le départ est annoncé pour l'été prochain. Et le club romain pourrait miser entre 15 et 20 millions d'euros pour le recruter.



L'opération pourrait être bénéfique pour l'OM, dans la mesure où les dirigeants avaient négocié 30 % sur une possible plus-value réalisée par Sassuolo. Or le transfert définitif du milieu de terrain a atteint 2 millions d'euros, le club oympien pourrait donc percevoir 3,9 millions d'euros. Une somme non négligeable alors que Pablo Longoria fait son possible pour rééquilibrer le budget.



Depuis sa signature dans le club italien, Maxime Lopez a disputé 56 matchs et marqué 3 buts. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2025.