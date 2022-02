Libbra : "Ce n'est pas glorieux et pas joli"

Marc Librra, l'ancien joueur de l'OM, n'a pas été convaincu par le match de Marseille contre Metz, dimanche soir, et il émet un doute sur la suite.





Sur Europe 1, Marc Libbra a confié que l'OM pourrait avoir des difficultés contre des formations meilleures que Metz : "Marseille, c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison. On peut se régaler par moments et après ils disparaissent totalement, et ils ne font que subir. Encore une fois la différence est faite sur un coup du sort personnel d'un joueur de grande classe. Avant c'était (Dimitri) Payet et (Cengiz) Ünder et là c'est (Arkadiusz) Milik. Ce n'est pas glorieux et pas joli. Cela reste trois points importants pour la confiance mais après, il va falloir montrer autre chose dans le jeu. Quand l'OM croise des équipes plus finies sur le plan footballistique et mieux en place, c'est plus difficile pour Marseille."



Ce qui sera le cas en mars, en L1, contre Monaco et Nice, au Stade Vélodrome.