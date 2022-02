Trémoulinas a des craintes sur la relation Milik-Sampaoli

L'ancien défenseur, qui a été sous les ordres de Jorge Sampaoli au FC Séville, attaque l'Argentin sur la façon dont il gère le Polonais.





"Jorge Sampaoli, je l'ai connu juste un an à Séville, et c'était toujours sur un fil jusqu'au moment où le groupe a explosé, car il continuait à faire ses choix tactiques qui étaient un peu bizarres, des compos d'équipe où on s'interroge, des joueurs défensifs placés dans des couloirs offensifs. Alors oui, pour l'instant, ça fonctionne bien (à l'OM), c'est même un choix payant ce qu'il a fait (contre Metz) avec (Arkadiusz) Milik. On ne peut rien dire, puisqu'il le fait rentrer et Milik marque et donne la victoire à l'OM. Mais ce que je regrette avec Sampaoli, c'est que Milik est un attaquant, un grand attaquant même, suivi par de très grands clubs, et il a besoin de confiance. Il a besoin de jouer, de marquer et là même s'il est bien, Sampaoli l'a remis sur le banc. Je ne comprends pas trop cette gestion. Alors oui ça fonctionne, mais jusqu'à quand ? Il doit s'appuyer sur Milik car ça n'ira pas jusqu'au bout" a confié sur La Chaîne L'Équipe Benoît Trémoulinas, qui craint donc que le buteur de 27 ans, comme ses coéquipiers, finissent par lâcher l'entraîneur de 61 ans à force de choix durs à comprendre, même si les résultats sont pour l'instant là, en L1 surtout.