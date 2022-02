Domenech comprend pourquoi Milik n'est pas titulaire

L'ancien entraîneur de l'Équipe de France a analysé les raisons qui poussent Jorge Sampaoli à ne pas faire démarrer Arkadiusz Milik dans le onze de départ.





Selon Raymond Domenech, qui s'est exprimé sur La Chaîne L'Équipe, c'est à cause de Dimitri Payet : "Depuis le début, on est dans une espèce de variation d'organisations de jeu et l'idée est que (Dimitri) Payet est le personnage central. Le dispositif avec Payet et (Arkadiusz) Milik n'a pas fonctionné. Donc l'entraîneur fait le choix d'écarter un attaquant parce que son organisation fait qu'il en a besoin. Sinon Payet joue au milieu et comme Guendouzi est toujours devant, Payet doit défendre. Ou alors Payet doit jouer sur les côtés. Il y a un problème d'organisation. Comme Payet est le personnage central, il sacrifie Milik."



L'idéal pour l'OM serait évidemment d'associer les deux meilleurs joueurs de l'équipe, Dimitri Payet, qui compte 9 buts et 9 passes décisives cette saison, et Arkadiusz Milik (27 ans), qui en est à 14 buts en 23 rencontres.