Appadoo compare Sampaoli au Docteur Maboule

Selon le journaliste de France Football, l'entraîneur argentin de l'OM alterne le bon et le moins bon.





"(Jorge) Sampaoli, il y a deux versions. Il y a la version chouette où ils nous emmènent dans quelque chose d'un petit peu nouveau, inconnu mais qui est vertueux. Et puis il y a aussi le côté mauvais génie en quelque sorte ou mauvais apprenti sorcier, où il joue un peu au Docteur Maboule. On a l'impression que des trucs qui sont à peu près établis, où il n'y a pas trop besoin de se casser la tête, où tu n'as pas besoin de réinventer le football. Tu n'es pas obligé de mettre (William) Saliba à droite à Nice, tu n'es pas obligé d'inventer des mecs sur les côtés qui n'en sont pas alors que tu les as dans ton équipe. Tu n'es pas obligé de te dire "je vais m'inventer un piston gauche". Tu as recruté (Sead) Kolasinac pourquoi ? (...) Si Metz, ils la font bien cette passe et que derrière ils t'en collent un... Moi j'ai eu l'impression qu'à peu près sur commande, il pouvait coller ce qu'il fallait aux Marseillais. C'est mon sentiment" a confié Dave Appadoo sur La Chaîne L'Équipe.



Le journaliste regrette que l'Argentin fasse des choix qui semblent mettre en difficulté l'OM dans le jeu, comme ce fut le cas ce week-end contre Metz. Heureusement, Marseille est toujours haut au classement (2e), malgré les expérimentations parfois mal comprises de son coach.