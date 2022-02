Riolo ne comprend pas que les supporters critiquent Sampaoli

L'éditorialiste de RMC, qui a affirmé jeudi dernier qu'il était "difficile de ne pas critiquer Jorge Sampaoli" après la défaite à Nice, ne comprend pas que les fans de l'OM puissent le faire après le match à Metz.





Daniel Riolo considère que le classement de l'OM en championnat (2e), malgré le flou entourant les décisions de l'entraîneur argentin, devrait préserver ce dernier des jugements négatifs : "C'est vrai qu'il y a chez (Jorge) Sampaoli des inventions un peu bizarres. (...) Au final, Marseille a 42 points en 24 matchs, c'est presque 2 points par matchs, c'est 4 points d'avance sur Nice et 2e au classement avec plein de petits défauts et des incompréhensions. Mais je vois surtout des joueurs émoussés. En deuxième mi-temps, ils ont vraiment eu du mal à repartir, et on est d'accord que Sampaoli a tardé à faire des changements. Quant à (Arkadiusz) Milik, rappelons-nous qu'il n'a pas été très bon pendant six mois. Là, d'un coup, ça redevient le meilleur 9 du championnat. Aujourd'hui, je ne comprends plus les supporters, tu es deuxième du classement, ton équipe t'offre à chaque match du spectacle, tu as ce soir un avant-centre qui te met une retournée de feu, tu gagnes, tu as quatre points d'avance sur le troisième... Quand même ! Il faut se rappeler comment était Marseille la saison dernière. Aujourd'hui, quand tu es supporter de l'OM, tu dois être content".



C'est parce que les supporters de l'OM sont connaisseurs et exigeants qu'ils ne se contentent pas que des résultats, lesquels sont il est vrai très bon cette saison, pour le moment, malgré quelques couacs importants (Europa League, Coupe de France).