Pirès revient sur son expérience du capitanat à l'OM

Le champion du monde 1998 a porté le brassard à Marseille lors de la saison 1999-2000.





Dans une interview pour l'Équipe, Robert Pirès est revenu sur sa nomination au poste de capitaine par le coach de l'équipe d'alors, Rolland Courbis : "En 1999, je ne m'attendais pas à ce que Rolland Courbis me désigne comme capitaine de l'OM. Ça m'a vraiment surpris. Je sais à ce moment-là, dans le contexte marseillais, que je n'ai pas les épaules pour être capitaine de l'Olympique de Marseille. On vient de perdre Laurent Blanc et Rolland me choisit peut-être parce que j'ai une certaine image, et surtout que j'ai un poste au coeur du jeu. Je dis "oui"... C'est une responsabilité énorme. Je n'avais jamais été capitaine. Même chez les petits ! Ça prend de l'énergie, et quand ça se passe mal - nos résultats étaient en dents de scie -, tu es une cible. En janvier, j'ai dit à Rolland qu'il ferait mieux de laisser le brassard à Pat' Blondeau."



À la fin de la saison, à l'été 2000, Robert Pirès a rejoint Arsenal, où il restera six ans.