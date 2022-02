Mercao : le PSG se pencherait sur un joueur prêté à l'OM

Le club de la capitale aimerait faire son marché à l'OM l'été prochain, selon un journal turc.





En effet, Fanatik révèle que Cengiz Ünder, qui réalise une belle saison à Marseille (9 buts et 2 passes décisives en 28 rencontres), aurait attiré l'attention du PSG. Prêté par l'AS Roma à l'OM jusqu'à la fin de la saison, l'ailier de 24 ans a une option d'achat de 8 millions d'euros, qui sera activée automatiquement si l'OM se maintient en Ligue 1. Comme le maintien est déjà assuré, l'ancien joueur de Leicester City sera définitivement un joueur olympien à l'été 2022.



Reste que la possible interdiction de recrutement de l'OM, qui pourrait être active dès cet été, pourrait réduire de manière drastique les éventuels départs. Cengiz Ünder, considéré comme un élément essentiel de l'effectif marseillais, ne sera pas lâché facilement par la direction olympienne, et si le PSG est vraiment intéressé par son profil, seule une somme rondelette pourra éventuellement convaincre Pablo Longoria. Actuellement, Cengiz Ünder est évalué par le site spécialisé Transfermarkt à 18 millions d'euros.