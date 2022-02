Pau Lopez : "On n'a pas joué aussi bien que les autres fois"

En zone mixte, Pau Lopez (27 ans) a admis que le succès obtenu par l'OM à Metz (2-1) était quelque peu étriqué. Il s'en satisfait néanmoins, alors que certains rivaux ont chuté, cette journée.





"On n'a peut-être pas joué aussi bien que les autres fois, mais le plus important était de gagner. On connaissait les résultats de nos adversaires donc on est content de prendre les trois points", a déclaré le portier espagnol face aux médias.



Au classement, l'OM est 2e et compte 4 points d'avance sur Nice et 5 sur Strasbourg. Le PSG, qui est premier, est lui à 13 points. Le championnat est encore long et le plus régulier obtiendra son billet pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.



À noter que Pau Lopez a encaissé 9 buts lors des 4 derniers matchs. Espérons que les Phocéens régleront rapidement leurs petits problèmes tactiques.