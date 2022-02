Guendouzi : "Milik nous a bien aidés"

Mattéo Guendouzi (22 ans) a fait son débriefing de la rencontre Metz-OM (1-2). Il n'est pas satisfait de tout, mais se réjouit de rapporter trois points de Lorraine.





Face à la presse, le milieu de terrain a insisté sur l'importance du succès obtenu ce dimanche : "Si c'est mérité ? Oui, si on regarde le nombre d'occasions, je pense qu'on a quand même eu des occasions franches. On aurait pu peut-être marquer le deuxième but avant. C'est une victoire qui fait du bien. Elle n'est certes pas comme on le voulait, parce que des fois on peut mieux jouer. Mais le plus important, aujourd'hui, c'est les trois points. On reste deuxième, on avait vu aussi qu'il y avait des résultats qui étaient favorables pour nous dans cette journée. C'était important de gagner, même si on savait que ça allait être un match difficile." Il pense que l'équipe aurait pu mieux faire, mais que l'essentiel a été pris : "On est très heureux. Le plus important, c'est les trois points. On a gagné et c'est ce qui nous importe le plus. On aurait pu mieux faire, marquer plus de buts, mais on est très heureux comme ça."





"Milik est un grand professionnel"

Il a également évoqué le but d'Arek Milik : "Milik a marqué un magnifique but. C'est un grand attaquant, il est capable de marquer des buts comme ça. Il en avait mis un autre comme ça en coupe de France, je crois contre Chauvigny. Voilà il est rentré, il a eu la bonne mentalité, il nous a bien aidés. On aura besoin de tout le monde jusqu'à la fin de saison. Des fois il y a des joueurs qui sont sur le banc, qui rentrent et nous aident beaucoup. Comme l'a fait Under contre Angers. C'est important d'être tous ensemble." Il a enfin commenté la petite sortie du Polonais sur le coaching de Jorge Sampaoli : "Arek est un grand professionnel. Il se donne toujours à fond à l'entraînement. S'il n'avait pas envie de jouer pour nous, s'il n'avait pas la bonne mentalité, il n'aurait pas marqué. Il commence sur le banc, il nous a beaucoup apporté aujourd'hui. On vit tous ensemble, c'est comme ça qu'on va avancer. On aura besoin des 23-24-25 joueurs qui sont là."



On peut imaginer qu'une petite explication aura lieu en interne entre les différents protagonistes, de façon à préserver l'unité du groupe.