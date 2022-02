Boca Juniors : Benedetto a marqué pour son retour

Dario Benedetto (31 ans) a marqué un but pour son retour sous la tunique de Boca Juniors. Cela n'a toutefois pas suffi pour que son équipe s'impose (1-1).





Titulaire contre Colon, l'ancien attaquant de l'OM a marqué dès la 23e minute. Il a ainsi signé son retour avec le club de Buenos Aires de la plus belle des manières. Il a été remplacé à la 80e, et son équipe a encaissé un but à la 86e. Boca Juniors est 8e du classement du groupe B, après cette première journée.



Pour rappel, Dario Benedetto a éprouvé de grosses difficultés à Marseille, la saison passée, et à Elche, ce début d'exercice. Son retour en Argentine paraît lui avoir fait du bien. Il lui a permis de retrouver son club de coeur, dont il a déjà porté les couleurs entre 2016 et 2019. Il totalise 45 buts et 12 passes décisives en 76 apparitions avec son maillot.



A l'OM, Dario Benedetto en est resté à 17 buts et 5 passes décisives en 71 rencontres.