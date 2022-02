Saliba met en garde ses coéquipiers

William Saliba (20 ans) a prévenu les Phocéens contre les dangers liés à un possible relâchement. Il a également évoqué le but inscrit par Arek Milik (27 ans).





En zone mixte, le défenseur de l'OM est revenu sur le succès obtenu sur la pelouse de Saint-Symphorien : "Cette victoire nous fait du bien, car on a passé une semaine un peu délicate. Il a fallu se remettre directement de cette gifle qu'on a prise en Coupe de France (1-4, face à Nice, NDLR) et aujourd'hui (dimanche), la victoire c'est le plus important. Mentalement, on n'était pas très bien, mais on savait qu'il fallait gagner même si on était moins bien dans le jeu et c'est ce qu'on a fait. Ça va vite donc il ne faut pas s'endormir, car quatre points (d'avance sur Nice, le troisième) c'est rattrapable. Donc il nous faut enchaîner, continuer et vite se remettre dedans. Et aussi prendre moins de buts, car avant on en prenait moins donc on doit vite régler ça", a-t-il déclaré. Il s'est également exprimé sur le but décisif d'Arek Milik, lequel n'était pas titulaire : "C'est le coach qui décide (qui débute les matches), mais quoi qu'il arrive, qu'il soit titulaire ou qu'il démarre sur le banc, il a toujours la même envie, c'est un bosseur et une très bonne personne qui a toujours un bon comportement."



Comme l'ensemble de ses partenaires, William Saliba avait à coeur de se rattraper contre l'équipe de Frédéric Antonetti. Les Phocéens accueilleront Qarabag, jeudi, en Ligue Europa Conférence.