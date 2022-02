Dieng : "On travaille ça à l'entraînement"

De retour d'Afrique, Bamba Dieng (21 ans) était titulaire face à Metz (2-1), dimanche. Il est satisfait des trois points rapportés de Lorraine.





Au micro de Prime Vidéo, l'attaquant sénégalais s'est réjoui d'être parvenu à gagner sur le terrain de l'équipe de Frédéric Antonetti : "On est très content parce que c'était un match important. Et Dieu merci on a gagné ce match, c'était le plus important." Il a également commenté sa titularisation, après sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations : "Cette CAN (avec le Sénégal) nous a permis aussi de bien se préparer. Je suis revenu, le coach m'a fait confiance et m'a fait jouer, donc je suis satisfait. Ça fait du bien à toute l'équipe." Il assure enfin que les joueurs n'ont pas de problème avec la tactique de Jorge Sampaoli : "On a compris sa tactique, car on travaille ça à l'entraînement. On sait comment jouer, c'est pour cela qu'on fait ce qu'il faut sur le terrain. Ma mission était de rester sur le côté et de prendre les espaces. Je pense que j'ai bien géré et la victoire est là."



Cette saison, Bamba Dieng a marqué 4 buts en 21 apparitions sous la tunique phocéenne. Il a aussi délivré 1 passe décisive.