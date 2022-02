Bakambu : "On a démontré un bel état d'esprit"

Cédric Bakambu (30 ans) a inscrit un nouveau but, lors de la rencontre Metz-OM (1-2). Il se réjouit que l'équipe phocéenne soit parvenue à prendre les trois points en Lorraine.





"Je suis très content de la réaction de l'équipe parce qu'ils ont égalisé, mais on ne s'est pas endormi et on a su marquer ce deuxième but. On a démontré un bel état d'esprit et montré du caractère. Il fallait réagir après la déroute entre guillemets à Nice (4-1 en coupe de France) et on l'a fait ce (dimanche) soir à Metz, mais la saison est encore très longue, tout peut se passer. J'espère qu'on gardera ce bel état d'esprit", a déclaré l'attaquant olympien en zone mixte, après la rencontre.



Le natif de Vitry-sur-Seine totalise déjà 2 buts en 3 apparitions avec l'OM en Ligue 1. Son recrutement constitue pour l'instant une réussite, alors qu'il était libre de tout contrat. Pour rappel, il s'est engagé avec l'OM jusqu'en juin 2024.