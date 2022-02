Sampaoli : "Ce que Milik ne comprend pas, à lui de l'expliquer"

Jorge Sampaoli a fait part de sa satisfaction, après le succès obtenu par l'OM sur le terrain de Metz (2-1). Il a aussi commenté le superbe but inscrit par Arek Milik (27 ans) et expliqué pourquoi il avait démarré sur le banc de touche.





En conférence de presse, l'Argentin a commenté la brève intervention d'Arek Milik, au micro d'Amazon Prime Vidéo. Le Polonais avait indiqué qu'il y avait des choses qu'il ne comprenait pas : "Nous avions un plan de jeu. Nous avions décidé de passer par les côtés et de jouer avec deux attaquants sur les ailes. C'est pour ça que ce sont deux autres joueurs qui ont joué (Dieng et Bakambu, ndlr). On a pensé qu'il fallait cela pour ce match, face à cet adversaire. Ce que Milik ne comprend pas, à lui de l'expliquer. Je peux seulement expliquer ce que moi je comprends..."





"Les joueurs comme lui, je les qualifie ''d'absolus''"

Jorge Sampaoli a en tout cas beaucoup apprécié son but : "Je suis très content de son but, un but exceptionnel marqué par un joueur de très grande qualité. Les joueurs comme lui, je les qualifie ''d'absolus''. Ils ont cette capacité à décider du sort des matches, surtout quand c'est serré comme. Je suis content pour lui, mais surtout pour l'équipe, car ce qui me préoccupe avant tout, c'est l'OM et pas le cas particulier de tel ou tel joueur."



Certains choix de l'Argentin étonnent, ce début d'année. Mais l'OM compte bien 4 points d'avance sur le 3e, au classement de Ligue 1.