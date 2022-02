Le seum d'Antonetti après la victoire de l'OM

En conférence de presse, Frédéric Antonetti a estimé qu'un nul aurait été plus équitable, lors du match entre Metz et l'OM (1-2).





Face aux médias, l'entraîneur corse a fait part de sa déception. Il considère qu'un partage des points aurait été juste : "C'est un peu à l'image de notre saison. On s'est mis au niveau de l'équipe adverse. On a eu notre chance, mais on ne l'a pas saisie. Je pense qu'on a perdu un point. Ce serait présomptueux de dire qu'on aurait pu gagner, même si on a eu une grosse balle de 2-1 (par Nguette), mais sur l'ensemble du match, le nul aurait été mérité. La réussite nous tourne le dos, mais à quatorze journées de la fin, c'est très serré et on garde la possibilité de se maintenir." Un peu plus tôt, il avait taclé le club phocéen vis-à-vis de l'arbitrage : "On tombe sur Marseille, qui a beaucoup de maturité, beaucoup de métier, qui maîtrise le jeu, qui parfois maîtrise l'arbitrage aussi, ça fait beaucoup pour une seule équipe."



Hier soir, Metz a tiré 11 fois au but, pour 4 tentatives cadrées. L'OM a frappé 13 fois, pour 5 tirs cadrés.