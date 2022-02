Longoria a réglé le problème avec Alvaro

Pablo Longoria s'est exprimé sur le dossier Alvaro Gonzalez (32 ans). Il a indiqué avoir été mécontent de son intervention, mais promet que tout est désormais réglé.





"Nous, en tant que club, on n'était pas content de sa sortie dans la presse espagnole sans l'accord du club ni la connaissance du club, a expliqué le président phocéen. C'était la première erreur (de sa part). On s'est parlé. On a bien discuté Alvaro et moi, au sein du club aussi. Ici à l'OM, notre façon d'être et de faire les choses, c'est de régler nos problèmes à l'intérieur du vestiaire. On a beaucoup parlé. On a trouvé une solution, mais à l'OM, on règle les problèmes à l'intérieur", a déclaré le président olympien au micro de Prime Vidéo.



Alvaro Gonzalez figurait bien sur le banc de touche, contre Metz.