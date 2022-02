Metz-OM : les compos officielles

Voici les noms des joueurs qui vont démarrer le match Metz-OM.





Jorge Sampaoli a choisi de titulariser Pape Gueye et Bamba Dieng, fraîchement revenus de la CAN. Luan Peres et Sead Kolasinac sont sur le banc. Difficile de comprendre qui va jouer sur le côté gauche.



La compo officielle de l'OM : Pau Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kamara - Gueye, Guendouzi - Gerson, Dieng, Payet - Bakambu.



La compo officielle de Metz : Caillard - Delaine, Bronn, Kouyaté, Amadou, Candé - Traoré, Pajot, Maïga, Boulaya - Mafouta.