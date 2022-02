Alvaro a aussi réglé ses comptes avec Neymar

Alvaro Gonzalez (32 ans) est revenu sur ses tensions avec Neymar (30 ans), datant du Clasico de septembre 2020. Il n'a vraisemblablement pas encore digéré.





Lors de son entretien accordé à As, Alvaro Gonzalez s'est remémoré les accrochages avec Neymar datant du match PSG-OM (0-1) du 13 septembre 2020. Il pense que la dispute était bien plus sérieuse que celle avec Lionel Messi, lorsqu'il évoluait à Villarreal : "Ce qui s'est passé avec Neymar était différent [de la tension avec Lionel Messi]. Je n'aime pas beaucoup m'en souvenir parce que c'était moche, il s'est mal comporté en termes de football et en termes personnels, et je ne veux même pas m'en souvenir, car la vérité est qu'il s'est très mal comporté envers moi", a déclaré le défenseur.





"J'ai parlé aux supporters et j'ai été très clair"

Le Brésilien l'avait accusé de mots racistes : "J'ai souffert, parce que ça ne fait pas partie du football. Je n'ai aucun problème avec la critique parce qu'il faut l'accepter en tant que chanteur ou grandes célébrités. Quand on parle de racisme ou d'homophobie, ce sont déjà des choses très sérieuses." Il n'avait pas envisagé de partir : "J'étais stressé, mais je n'avais pas pensé à quitter l'Olympique de Marseille parce que je suis heureux ici. J'ai parlé aux supporters et j'ai été très clair. A Marseille, il y a des milliers de nationalités qui cohabitent donc on ne peut pas être raciste."



Le défenseur marseillais lui avait réservé un traitement particulier au match suivant, en lui mettant quelques coups appuyés.