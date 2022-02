Saliba : "Je kiffe vraiment mon moment"

Interrogé par les médias de l'OM, William Saliba (20 ans) a indiqué combien il se sentait bien dans le contexte marseillais.





"Même si j'ai débuté à l'ASSE, c'est ma première saison complète. Pour l'instant je n'ai pas de blessure, je suis dans un super club, on passe une année exceptionnelle même si on a des objectifs à atteindre. Je kiffe vraiment mon moment. La vie et les supporters... Il faut vraiment le vivre. Je profite à chaque entrainement, chaque match, chaque instant. Franchement c'est une superbe aventure et j'espère qu'elle sera encore plus belle à la fin", a déclaré le défenseur axial lors d'un entretien. Il espère laisser quelque chose, au terme de la saison : "Il faut quelque chose au bout c'est clair. Ce serait dommage s'il n'y avait rien. On va tout donner pour aller chercher quelque chose, il reste quatre mois et on va tout donner pour récupérer un titre à la fin de la saison."





"On est une bande de potes"

Le joueur prêté par Arsenal a également souligné la bonne ambiance qui règne dans le vestiaire : "On est une bande de potes, on s'entend tous bien en dehors du terrain aussi. C'est plus facile, chacun accepte la critique, on peut se faire bouger par son partenaire et bien le prendre. Ça rigole bien, on se chambre beaucoup, sauf les lendemains de défaite. Le groupe vit bien. Dès qu'on arrive à l'entrainement, même si c'est du sérieux, tu rigoles aussi donc tu prends plus de plaisir. On s'entend tous bien, y'a pas de clans. Même ceux qui ne parlent pas français on parle anglais avec eux. Même les Sud-Américains commencent à apprendre le français donc c'est bien", a-t-il poursuivi.



William Saliba totalise pour l'instant 33 apparitions sous le maillot de l'OM. Le club ne dispose pas des moyens pour le recruter définitivement et il devrait retourner chez les Gunners, au terme de la saison.