Gignac et Thauvin décisifs avec les Tigres

André-Pierre Gignac et Florian Thauvin ont pesé lors du succès obtenu par les Tigres sur le terrain des Chivas (3-1).





Les deux Français ont été décisifs lors de la victoire de leur équipe contre les Chivas de Guadalajara. Florian Thauvin a délivré la passe décisive sur le premier but (6e), tandis qu'André-Pierre Gignac a marqué le deuxième but d'une reprise acrobatique (45e). Au classement, le club de Monterrey est désormais 4e, avec 10 points obtenus en 5 journées. Il est à 1 point de la première place. Son prochain match est prévu contre San Luis.



APG a marqué 2 buts et délivré 1 passe décisive en 4 matchs de championnat de clôture. Flotov est pour l'instant beaucoup plus discret. C'était sa première passe décisive depuis le début de la compétition.