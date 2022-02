Sénégal : Aliou Cissé évoque la possible sélection de Boubacar Kamara

La réaction de Boubacar Kamara (22 ans) a fait le buzz sur les réseaux sociaux, lors du succès du Sénégal à la CAN. Le sélectionneur Aliou Cissé a évoqué sa possible intégration dans son groupe.





Interrogé par ITV Sénégal, Aliou Cissé s'est exprimé sur la possible sélection de Boubacar Kamara et Sofiane Diop (Monaco) sous le maillot sénégalais : "Forcément, avec notre niveau, je peux comprendre que d'autres aient envie d'intégrer cette équipe. Mais il ne faut pas oublier ceux qui sont là. L'équipe ne doit pas être fermée, on doit toujours apporter du sang neuf. Il ne faut pas prendre pour prendre. Kamara, ses qualités ne sont plus à prouver comme Diop ou Malang Sarr. Ils sont aussi amenés à intégrer cette équipe. Je sais que la stabilité d'un groupe est fragile et qu'il faut amener des joueurs dans le bon état d'esprit. Ce qui fait gagner, c'est la solidarité et avoir des joueurs intelligents qui sont patriotes et qui savent où ils sont. Ils doivent s'engager véritablement. Car toutes les équipes africaines ont des grands joueurs maintenant. J'insiste beaucoup sur la mentalité. C'est au-delà de la tactique ça. Il faut savoir ce que le peuple attend de toi et avoir conscience de ce que tu représentes. Et ça on était moins bon sur cet aspect-là par moment", a-t-il confié.



Malgré le niveau de ses prestations avec l'OM, Boubacar Kamara n'est ni sélectionné avec les Espoirs français ni avec les Bleus. Il s'est brouillé avec Sylvain Ripoll et Didier Deschamps ne l'a jamais sollicité. Pour rappel, il totalise 151 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de sa carrière. Il devrait quitter Marseille, en juin prochain.