Mercato : la Roma aurait abandonné le dossier Kamara

L'AS Rome aurait refermé le dossier menant à Boubacar Kamara (22 ans). On peut supposer qu'il ne disposait pas des moyens pour le payer.





Il ne fait désormais plus de doute que Boubacar Kamara va quitter l'OM au terme de son contrat, l'été prochain. Il a refusé toutes les offres transmises par les dirigeants olympiens et serait particulièrement gourmand vis-à-vis de ses prétendants. Selon les informations recueillies par le Corriere dello Sport, l'AS Rome a décidé de ne pas aller plus loin dans les discussions. Le club italien ne dispose visiblement pas des moyens pour s'aligner avec la concurrence, dans son dossier.



Le Sun rapportait récemment que le joueur demandait un salaire de 9,4 millions d'euros par an aux clubs anglais, en vue d'une signature. Et d'autres rumeurs indiquaient que le PSG était entré dans la danse pour le recruter. Il est pour l'instant bien difficile de savoir quelles couleurs portera le milieu de terrain, la saison prochaine.



Pour rappel, l'OM n'a remporté que 3 de ses 23 derniers matchs, lorsque Boubacar Kamara n'était pas sur le terrain. Autant dire que son remplacement constitue l'un des gros chantiers du prochain mercato estival.