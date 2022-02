Mercato : Vidal pas chaud pour l'OM ?

Arturo Vidal (34 ans) souhaiterait rejoindre les rangs de Tottenham, au terme de la saison. Il n'envisagerait pas d'aller à l'OM.





D'après les renseignements obtenus par SportBible, l'international chilien souhaite vraiment rejoindre la Premier League, à la fin de l'exercice. Il souhaiterait retrouver Antonio Conte, qu'il a connu à l'Inter Milan. Il voudrait également découvrir un championnat dans lequel il n'a jamais évolué. Il ferait de Tottenham sa priorité, mais n'exclurait pas de rejoindre les rangs d'une autre formation anglaise.



Bien que poussé vers la sortie par ses dirigeants, Arturo Vidal n'avait pas voulu quitter les Nerazzurri, lors du mercato estival. Il percevrait un salaire net compris entre 6 et 8 millions d'euros par an (les chiffres varient selon les sources). Il a pris part à 25 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison, dont 5 seulement comme titulaire.



Jorge Sampaoli et Pablo Longoria devront vraisemblablement chercher ailleurs pour trouver le successeur de Boubacar Kamara, dont le contrat prendra fin en juin.