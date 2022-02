Longoria a demandé des comptes à Alvaro

Pablo Longoria a appelé Alvaro Gonzalez (32 ans), samedi, pour lui demander des explications sur l'entretien qu'il a donné à la presse espagnole. Le défenseur va être sanctionné.





D'après les renseignements recueillis par La Provence, le président de l'OM n'a pas du tout apprécié la sortie d'Alvaro Gonzalez, dans les colonnes du journal As. Il lui a téléphoné, samedi. Alvaro Gonzalez aurait été très mal à l'aise durant l'entretien et aurait expliqué que les propos "ne correspondaient pas à ce qu'il voulait dire en réalité". Un rendez-vous en présentiel a été programmé pour le début de semaine.



Le site du quotidien précise que l'agent du joueur a appelé Pablo Longoria pour lui demander une solution dès cet hiver. Son départ paraissait acquis, mais le joueur a finalement changé d'avis. L'OM a également indiqué qu'Alvaro n'avait pas baissé son salaire dans le cadre de l'arrivée d'Amine Harit, mais qu'il y avait eu un décalage dans les paiements. "C'est un report, il ne perd pas d'argent, il n'a pas 1€ de moins. Néanmoins, cela n'enlève en rien le fait que c'était un geste de grande classe", a expliqué un membre du club.



L'OM aurait l'intention de prendre des sanctions et Alvaro ne figure pas dans le groupe pour Metz. Le vestiaire n'aurait pas non plus apprécié les propos tenus par le joueur.