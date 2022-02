Mercato : l'OM ne lâche pas Deulofeu

Pablo Longoria garderait en tête l'idée de recruter Gerard Deulofeu, en vue du mercato estival. Il pourrait rouvrir son dossier dans les prochains mois.





Selon les éléments recueillis par la Gazzetta dello Sport, l'OM a bien sondé Gerard Deulofeu, cet hiver. Et si Pierpaolo Marino, directeur technique de l'Udinese, a démenti l'intérêt du club français et affiché sa volonté de conserver le joueur, Pablo Longoria pourrait bientôt revenir à la charge. Le club italien attendrait 25 millions d'euros pour le laisser filer, mais un accord pourrait être trouvé pour une somme inférieure. L'ailier serait quant à lui plutôt enclin à retourner en Espagne.



Cette saison, Gerard Deulofeu a inscrit 6 buts et donné 2 passes décisives en 19 apparitions en Serie A. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024 et avait été recruté définitivement après son prêt par Watford, en janvier 2021. Il compte notamment 4 sélections avec la Roja (pour 1 but) et a été formé au Barça.