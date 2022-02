Mbo : "Il y a un décalage entre Sampaoli et une partie des supporters de l'OM"

Tidiany Mbo, journaliste sur Winamax FC, a donné son sentiment sur la situation de l'OM. Il remarque qu'une partie du public olympien est moins patient avec Jorge Sampaoli qu'il ne l'avait été avec André Villas-Boas ou Rudi Garcia.





Sur Winamax, le consultant a évoqué la défaite concédée par les Marseillais face au Niçois. Il pense savoir que Jorge Sampaoli est plus critiqué par une partie des supporters : "C'est assez curieux parce que là où l'on avait une forme de consensus la plupart du temps sur ce qu'ont proposé Villas-Boas et Garcia, avec pour chacun d'entre eux de bonnes et de moins bonnes périodes sur lesquelles les supporters semblaient s'accorder, avec Sampaoli c'est plus clivant. Tu sens qu'il y a ses fervents défenseurs, et une autre partie qui commence à en avoir marre de voir de temps en temps cet OM un peu stérile et naïf", a-t-il indiqué.



Il se demande si la fracture sera comblée : "J'estime qu'il y a un décalage entre Sampaoli et une partie des supporters de l'OM. Je me rends compte au fil des matchs qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi à dissiper, c'est que c'est un coach qui génère de l'incompréhension sur son approche, sur le positionnement des joueurs et sur la gestion de certains matchs. En fait, ce qu'on a régulièrement appelé un joyeux bordel n'est appréciable et légitime que dans la victoire." Et de conclure : "On a une équipe tantôt ambitieuse, tantôt frileuse, tantôt enivrante, tantôt décevante... Au fil du temps, à force d'être incompris, Sampaoli égare une partie de ses supporters. C'est un aspect qui est susceptible de se retourner contre lui parce qu'il y a besoin à l'OM d'avoir cette forme d'unité, de soutien. Quand tu commences à avoir un clivage un peu trop prononcé, il faut quand même se méfier."



Si les défaites concédées contre Lyon et Nice sont difficiles à digérer, l'OM reste 2e du classement de Ligue 1, avec 1 point d'avance sur l'OGCN. Il possède la 7e possession en Europe (61,5 %), mais uniquement la 25e moyenne de tirs par match. Jorge Sampaoli doit trouver des solutions pour enrayer l'irrégularité affichée ces dernières semaines.