Antonetti veut retrouver la confiance contre l'OM

En conférence de presse, Frédéric Antonetti ne s'est pas seulement exprimé sur les supporters de l'OM qui seront en tribunes, à Metz. Il a aussi évoqué les difficultés de son équipe.





"On a beaucoup de munitions, mais il n'y a pas l'accélération, pas de jeu combiné. On fait ce constat. Je pense qu'on a les joueurs pour le faire. Ils sont un peu moins performants donc il faut qu'ils retrouvent la confiance", a confié l'entraîneur corse, face aux journalistes présents. Il admet que ses joueurs ne se procurent pas suffisamment d'occasions : "On manque un peu d'initiatives à ce niveau-là. On a des ballons pour faire beaucoup mieux. Comme à Troyes, où c'était un match fermé. C'est nettement insuffisant par rapport à ce qu'on voudrait avoir." Et de conclure : "Il faut des résultats. Pour gagner des matchs, il faut une bonne équipe. C'est ce qu'on essaye de faire petit à petit, même si ça ne se voit pas aujourd'hui. Il faut du temps ou de l'argent."



Avec sa bonne vieille tactique de l'autobus, le FC Metz est la 2e équipe en Ligue 1 à tirer le moins au but (10 tirs par match en moyenne). Il n'a marqué que 24 buts en 23 matchs. Espérons qu'il ne change pas ses habitudes face à l'OM...