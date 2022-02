Lobe : "Dieng est plus fort que Milik et Bakambu"

Samuel Lobe considère que Bamba Dieng (21 ans) a un niveau supérieur à ceux d'Arek Milik (27 ans) et de Cédric Bakambu (30 ans). Il pense l'avoir vu lors de la Coupe d'Afrique des Nations.





"Celui qui règle tout le monde, et je l'ai vu à la CAN, c'est Bamba Dieng. Il est plus fort que Milik et Bakambu. Je l'ai vu, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le gamin a toutes les qualités. Il a tout. J'avais vu à l'OM et j'ai encore vu à la CAN. On met Milik ou Dieng. Mais de Bakambu, Milik ou lui, c'est le plus fort. J'espère qu'on lui donnera la place qu'il mérite à l'OM. Mais j'en doute parce que comme il est Africain, on dira qu'il n'est pas vraiment prêt", a déclaré le consultant au micro de Canal+ Afrique.



Pour rappel, cette saison, Bamba Dieng a marqué 4 buts et donné 1 passe décisive en 20 matchs, toutes compétitions confondues. Il a remporté la CAN et n'était pas rentré pour la rencontre disputée à Nice (1-4), il y a quelques jours.