Antonetti : "Il y aura 15 000 Marseillais"

En conférence de presse, Fred Antonetti s'est montré agacé par le soutien reçu par les Olympiens en Lorraine.





En clôture de la 24ème journée de Ligue 1, l'OM se déplace sur la (nouvelle) pelouse de Metz dimanche, à 21h. Comme souvent, les supporters ont été interdits de déplacement.



Malgré tout, Frédéric Antonetti s'attend à ce que les visiteurs reçoivent du soutien parmi les 25 000 personnes présentes dans le stade. "C'est ça le football, c'est la fête. Ce qui est dommage, c'est qu'il y aura 15 000 Marseillais (rires). Je n'arrive pas à comprendre qu'on soit Lorrain et supporter de Marseille, s'est étonné Frédéric Antonetti en conférence de presse. Il faut me l'expliquer. Mais c'est comme ça. Il y aura 30 000 personnes, c'est très bien et il faudrait que ce soit toujours comme ça. C'est l'un de mes objectifs personnels."