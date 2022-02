Une Kamara dépendance à Marseille ?

Sans Boubacar Kamara, l'OM a coulé à Nice mercredi soir (4-1). Une tendance qui se répète lorsque le milieu défensif est absent.





Au fil des saisons, Boubacar Kamara s'est imposé comme un joueur majeur de l'OM et l'un des tous meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Le minot marseillais réalise souvent le travail de l'ombre à la récupération, mais son influence est également visible dans les statistiques.



Et lorsqu'il est absent, l'équilibre de l'équipe s'en ressent. On l'a d'ailleurs vu mercredi, à Nice, où l'OM a totalement pris l'eau au milieu du terrain et a subi l'une de ses plus lourdes défaites de ces dernières années (4-1). En son absence, l'OM n'a même remporté que 3 de ses 23 derniers matchs, signe d'une véritable "Kamara dépendance". Alors qu'il arrive en fin de contrat en juin et va très probablement quitter le club, il va falloir apprendre à vivre sans "Bouba".