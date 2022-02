Caleta-Car : "Nous savons ce que nous devons mieux faire"

Duje Caleta-Car (25 ans) a commenté les difficultés éprouvées par l'OM face à Nice (1-4), mercredi, en Coupe de France. Il accuse le coup, mais reste convaincu que l'équipe va se reprendre.





Face à la presse, l'international croate a donné son sentiment sur la lourde défaite concédée face aux Aiglons : "C'est difficile parce que ce match était spécial pour nous. Nous avions de grands espoirs. J'étais vraiment surpris, comme le reste du groupe. On était triste. Nous attendions plus. C'est derrière nous, mais on se concentre sur le match de dimanche." Il ne pense pas que la tactique de Jorge Sampaoli soit en cause : "Je ne pense pas que ce soit à cause du système. On a souvent changé de système, mais on a bien travaillé ensemble. On ne peut pas dire que la défense est devenue mauvaise à cause de trois derniers matchs. Il y a eu des erreurs, mais nos adversaires avaient des qualités. Ce n'est pas une bonne période pour nous. Nous voulons montrer que nous nous repris ce week-end", a-t-il ajouté.





"On a revu les erreurs que nous avons faites avec le coach"

Il est désormais concentré sur le match qui se jouera dimanche sur la pelouse de Metz : "Je ne pense pas que ce soit inquiétant. Chaque équipe peut perdre. On a revu les erreurs que nous avons faites avec le coach et nous savons ce que nous devons mieux faire. Le plus important est dimanche pour garder la deuxième place et rester en haut du classement pour se qualifier en Ligue des champions. La déception est très grande après ce match contre Nice", a-t-il conclu.



Cette saison, Duje Caleta-Car a pris part à 19 matchs, toutes compétitions confondues. L'OM reste 2e du classement de Ligue 1, avec 1 point d'avance sur l'OGCN.