Caleta-Car s'exprime sur les rumeurs du mercato

Duje Caleta-Car (25 ans) a évoqué les multiples rumeurs qui l'ont concerné, ces derniers mercatos. Il a le sentiment d'être ciblé par les médias et refuse de trop prêter l'attention à tout cela.





Face aux médias, le défenseur croate est revenu sur les "bruits de couloir" qui l'ont envoyé en Angleterre, à plusieurs reprises, ces derniers mois : "A chaque fois, les journaux parlent de moi si je pars ou non. Mais je suis toujours là. Je ne sais pas au sujet de mon avenir. Il faut trois parties pour trouver un accord et ça n'a pas été le cas. L'été, c'est dans longtemps. Il reste beaucoup de travail ici avec Marseille. Je suis ici. Je vais tout donner pour garder cette seconde place et se qualifier en Ligue des champions. Je sais que mon nom reviendra l'été prochain sur le mercato, mais je ne veux pas y penser. Je serai vraiment déçu si je pars Marseille sans rien n'avoir gagné", a-t-il déclaré aux journalistes présents.





"Chaque mercato, c'est pour moi"

Il n'a pas non plus voulu commenter son faux départ à Liverpool, datant de janvier 2021 : "Chaque mercato, c'est pour moi. J'ai entendu : 'il va partir ça', 'le club ne veut pas'. Je suis déjà fatigué de ces infos. Je suis toujours ici, je suis vraiment heureux d'être dans ce club. J'ai eu des opportunités intéressantes qui ne se sont pas conclues. Si des opportunités arrivent, on verra. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je suis un joueur sous contrat avec l'OM", a-t-il poursuivi.



Le joueur de Jorge Sampaoli paraît bien concentré sur sa saison. Comme ses partenaires, il devra très vite faire oublier la lourde défaite de mercredi, à Nice (1-4).