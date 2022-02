Dieng et Gueye sont rentrés à Marseille

Bamba Dieng et Pape Gueye sont revenus à Marseille, jeudi. Pas assez tôt pour participer au match Nice-OM (4-1).





Dans son édition du jour, L'Équipe revient sur la semaine des deux champions d'Afrique de l'OM. Après avoir quitté le Cameroun, ils ont passé "trois jours d'euphorie" au Sénégal. Leur accueil par les joueurs dans le vestiaire phocéen a été chaleureux, rapporte le journal. Les dirigeants et le staff ont montré moins d'enthousiasme. Ils n'ont apparemment pas trop apprécié que les deux éléments prolongent leur séjour en Afrique, au détriment du match des quarts de finale de la coupe de France. Or en l'absence de Boubacar Kamara, Jorge Sampaoli souhaitait s'appuyer sur Pape Gueye pour le poste de milieu défensif. Dans la sélection sénégalaise, seul Édouard Mendy a écourté les festivités pour rejoindre Chelsea.



Le quotidien ajoute que les dirigeants de l'OM n'avaient déjà pas trop goûté à la décision de Pape Gueye d'opter pour le Sénégal en vue de participer à la CAN, en fin d'année dernière, sur insistance d'Aliou Cissé. Le retour des deux joueurs devrait en tout cas faire du bien à un vestiaire forcément déçu par la défaite concédée contre les Aiglons.