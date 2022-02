Rivère espère que l'OGCN va enchaîner en Ligue 1

Jean-Pierre Rivère, le président niçois, se réjouit du résultat obtenu par son équipe face à l'OM (4-1). Il compte bien que les Aiglons livrent des matchs du même niveau en Ligue 1.





"Ce très beau résultat nous permet aussi de mettre de côté ce couac de Clermont. Le plus important c'est de reproduire le type de rencontre qu'on a fait face à Marseille et si possible dès samedi à Lyon. On est dans une Ligue 1 où les places sont chères et notre tout petit matelas s'est évaporé", a déclaré le dirigeant dans L'Équipe.



Nice affrontera Lyon, au Groupama Stadium, samedi (21h00). Le match retour face à l'OM est programmé le dimanche 20 mars (21h00), au stade Orange Vélodrome. Les Phocéens auront certainement à coeur de se racheter.