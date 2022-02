Albano : "L'ampleur de la défaite ne peut pas laisser insensible"

Mario Albano a livré son analyse du lourd revers concédé par l'OM à Nice (1-4). Il demande à Jorge Sampaoli de corriger les failles.





"L'ampleur de la défaite ne peut pas laisser insensible. D'abord pour les erreurs individuelles. Ensuite les erreurs collectives révélant un OM plus friable que prévu. Christophe Galtier était très satisfait de la constance de son équipe pendant 90 minutes, ce qui ne lui est pas toujours arrivé cette saison. La constance n'est justement pas le fort de l'OM, sur un match, comme sur sa saison", a-t-il écrit dans La Provence.





"Remettre en confiance les joueurs"

Christophe Galtier avait annoncé avoir trouvé des fragilités dans le système olympien : "De plus en plus de techniciens vont les remarquer, même si des choix bizarres peuvent surprendre les coaches adverses. Il va donc falloir très vite remettre en confiance à la fois ceux qui ont plongé que ceux qui, curieusement, n'ont pas joué d'entrée comme Lirola. Et retrouver des principes, une organisation qui permettent de résister au pressing sans offrir des buts, tout en se procurant des occasions, avec un Milik qui semble redevenu rayonnant dans le camp adverse, tandis que Payet l'est moins", a continué le journaliste.



L'OM devra se reprendre sur la pelouse du FC Metz. Mais face à l'équipe de Frédéric Antonetti, rien n'est gagné d'avance. Le Corse saura à coup sûr motiver ses troupes, lesquelles bénéficient d'un calendrier très léger par rapport à celui des Phocéens.