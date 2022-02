Mercato : l'OM aurait bien transmis une offre à Vidal

L'OM aurait bien fait une proposition à Arturo Vidal (34 ans), dans la perspective du mercato estival.





Calciomercato a fait le point sur la situation de l'international chilien, jeudi. Il confirme que le club phocéen et Galatasaray sont en contact avec son agent. Les deux destinations resteraient des possibilités concrètes.



Le média précise que le joueur ne veut pas aller jouer dans des Championnats inférieurs à la Serie A. Il ne se sentirait pas du tout fini et chercherait un bon challenge sportif. Il se verrait bien rejoindre la Premier League, où il n'a jamais évolué. Quant à l'Inter Milan, il réfléchirait encore sur l'idée de mettre fin à son contrat l'été prochain, plutôt que de le garder jusqu'en juin 2023. Il devrait alors lui verser une prime de 4 millions d'euros (pour un salaire d'environ 8,5 millions d'euros par saison, selon CM).



Depuis l'été dernier, Arturo Vidal a disputé 24 rencontres, marqué 2 buts et donné 4 passes décisives. Il est la plupart du temps sur le banc des remplaçants.