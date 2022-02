Diaz : "Ce n'est pas pour jeter la pierre à Pau Lopez, mais..."

Kevin Diaz considère que Jorge Sampaoli aurait dû miser sur Steve Mandanda (36 ans), pour le match Nice-OM (4-1).





Au micro de RMC Sport, le consultant a estimé que l'Argentin avait fait une erreur en titularisant Pau Lopez, face aux Aiglons. Il considère que Steve Mandanda aurait fait mieux que lui : "Il faudra aussi parler de Pau Lopez. Ce n'était pas le meilleur choix", a-t-il lancé lors de l'After. Et de poursuivre : "Ce n'est pas pour jeter la pierre à Pau Lopez, mais ce (mercredi) soir il est loin d'être décisif positivement pour son équipe. Parce que la frappe de Kluivert, OK elle est belle, mais il est quand même dessus."



La mise à l'écart de Steve Mandanda fait toujours grincer des dents. Pour rappel, Pau Lopez totalise 26 apparitions, cette saison, pour 27 buts encaissés et 12 clean sheets. El Fenomeno s'est contenté de 7 rencontres, pour 6 buts encaissés et 3 clean sheets. Il totalise 600 matchs avec l'OM, depuis 2007.