Metz-OM : les supporters marseillais pas autorisés à Saint-Symphorien

La préfecture de Moselle a interdit le déplacement des supporters de l'OM pour la rencontre qui doit se jouer à Metz, dimanche.





Dans un communiqué, le préfet de Moselle a interdit aux fans marseillais d'assister au match Metz-OM, dimanche. Il a proscrit "la présence des supporters marseillais au stade Saint-Symphorien et au centre-ville de Metz". Il voit des "risques avérés de troubles à l'ordre public lors du match". Les Phocéens ne pourront donc pas se rendre dans la ville Lorraine, avec les couleurs olympiennes "de 12 heures à minuit, l'accès au stade ainsi que la circulation et le stationnement sur la voie publique de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel". Les fans phocéens ont apparemment droit à une sanction gratuite et permanente...



Pour rappel, l'enceinte de Saint-Symphorien est actuellement en travaux. Elle devrait pouvoir accueillir 23 000 personnes, contre l'OM. Par ailleurs, cette semaine, les dirigeants ont fait changer la pelouse.