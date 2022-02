Garétier : "Sampaoli est un peu dogmatique"

Geoffroy Garétier a donné son sentiment sur la difficulté de Jorge Sampaoli à placer Arek Milik (27 ans) dans les meilleures conditions.





"Sampaoli, qui a beaucoup de qualités, a un défaut, c'est qu'il est un peu dogmatique. Il considère comme d'autres entraineurs que les joueurs sont des X et donc remplaçables. Il pense que ce qui est important, c'est la fonction et pas le joueur. Après le match contre Angers, il disait déjà qu'il ne savait pas si Milik serait titulaire après. Il a un système qui est tellement exigent, radical parfois, que Milik et ses états d'âme, il s'en fout. Il dit que sa première fonction est de marquer des buts et que sinon, il devient neutre. Mais il faut le mettre en confiance et qu'il se sente justifié par le collectif", a déclaré le journaliste au micro de Canal+.



Cette saison, l'international polonais a trouvé le chemin des filets à 13 reprises en 22 apparitions, toutes compétitions confondues. Jorge Sampaoli semble pour l'instant éprouver des difficultés à créer une animation offensive cohérente, avec les forces à sa disposition.