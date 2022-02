Nice-OM : les notes de la presse

Voici les notes délivrées par les médias, suite à la claque reçue par l'OM à Nice (1-4).





Comme à son habitude, La Provence ne fait pas dans la demi-mesure. Jorge Sampaoli en prend en particulier pour son grade. Et c'est aussi le cas de William Saliba, lequel a été positionné bizarrement par le coach argentin. Cengiz Under et Arek Milik sont mieux notés que leurs partenaires.





Le onze de départ : Lopez (3) - Saliba (2), Balerdi (3), Caleta-Car (4), Peres (3) - Rongier (3), Under (5), Guendouzi (4), Gerson (4), Payet (3) - Milik (4).

Le coach : Sampaoli (2).

L'arbitre : Buquet (6).





Le onze de départ : Lopez (3) - Saliba (1), Balerdi (1,7), Caleta-Car (1,7), Peres (1,7) - Rongier (1,3), Under (5), Guendouzi (4), Gerson (2), Payet (2,3) - Milik (5).

Le remplaçant : Bakambu (5).

Le coach : Sampaoli (1).

L'arbitre : Buquet (6).