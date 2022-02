Delort : "On espère que ce sera comme ça jusqu'à la fin de saison"

Les Niçois ont fait mal à l'OM (4-1), mercredi soir, en Coupe de France. Andy Delort (30 ans) espère que la domination niçoise se prolongera en Championnat.





"Il y avait une ambiance particulière, c'était un match important pour nos supporters et pour le club. On est vraiment content, on a répondu présent malgré ce but assez rapide de Marseille. On a su être dangereux et décisifs. L'ambiance dans le stade était extraordinaire, on espère que ce sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. C'est ça, le football !", a déclaré l'attaquant des Aiglons, après la rencontre.



Andy Delort a marqué 10 buts en 23 matchs et délivré 4 passes décisives, cette saison. En Ligue 1, il totalise 8 buts et 2 passes décisives en 20 apparitions. Pour rappel, l'OGCN ne participe pas à la coupe d'Europe.