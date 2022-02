Di Meco veut revoir le schéma de jeu utilisé contre Angers

Eric Di Meco a été séduit par l'équipe olympienne, lors du match contre Angers (5-2). Il espère revoir le système mis en place par Jorge Sampaoli.





"Le débat n'est jamais clos. Souvent, on nous parle de joueurs qui préfèrent un système... Mais les joueurs doivent jouer dans n'importe quel système. Le schéma peut évoluer en fonction des formes et des adversaires, mais certains joueurs devraient être sur le terrain. Ce schéma punit Under pour le moment alors qu'il flambe sur le couloir depuis le début de la saison. Il est sacrifié avec ce système. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier l'un des garçons qui donnent satisfaction ? Derrière, il faut certaines retouches, parce que le système fait que tu prends un peu plus de contres. Mais par contre, ce schéma, j'ai envie de le revoir", a déclaré l'ancien défenseur au micro de RMC.



Jorge Sampaoli n'est pour l'instant pas totalement parvenu à régler les problèmes liés à son animation offensive.