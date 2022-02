Lemina veut "prendre un ascendant psychologique" sur l'OM

En conférence de presse, Mario Lemina (28 ans) a lâché quelques mots sur les retrouvailles avec l'OM. Il espère bousculer les Marseillais de façon à aussi les perturber en Championnat.





"On est passés à autre chose depuis les événements du match contre l'OM. On est prêts pour ce match, on va donner le maximum pour prendre un ascendant psychologique dans la perspective du Championnat. Je me sens très bien, je n'ai aucun problème à ce niveau-là", a confié le milieu de terrain aux journalistes présents. Il est également revenu sur sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations : "C'était une aventure différente (avec le Gabon, éliminé en 8es de finale, NDLR). J'ai fait des déclarations (laissant entendre qu'il pourrait arrêter la sélection), elles doivent être prises en compte. Aujourd'hui, je suis vraiment focalisé sur le club, c'est le plus important."



Cette saison, Mario Lemina a pris part à 21 matchs avec l'OGCN, toutes compétitions confondues. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024.