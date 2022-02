L'OM n'est pas parvenu à faire revenir Dieng et Gueye

L'OM a tout tenté pour que Bamba Dieng et Pape Gueye reviennent, après le sacre du Sénégal, en Coupe d'Afrique des Nations. Cela n'a pas porté ses fruits.





Jorge Sampaoli aurait voulu pouvoir compter sur les deux joueurs, pour la rencontre qui va se jouer à Nice, ce soir. Selon La Provence, le club phocéen "a multiplié les coups de fil" auprès de la fédération sénégalaise, sans succès : "Vous, vous avez un match, nous, nous avons gagné la CAN, rendez-vous compte !", lui a-t-on répondu. Les deux Olympiens sont donc restés à Dakar pour fêter le premier sacre de leur pays dans la CAN. L'entraîneur de l'OM ne pourra pas compter sur eux avant le déplacement à Metz, prévu dimanche.



A noter que le club marseillais n'est pas le seul à se trouver dans cette situation. Le PSG n'a pas non plus récupéré ses joueurs, et Sadio Mané n'est pas rentré à Liverpool.