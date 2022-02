Nice-OM : compos probables, chaine et horaire

L'OM se déplace sur le terrain de Nice, ce soir, à l'occasion des quarts de finale de la Coupe de France. Compos probables, chaine de diffusion, horaires... Voici les informations à connaître sur la rencontre.





Les retrouvailles avec le public niçois s'annoncent chaudes. L'Allianz Riviera fera le plein, ce mercredi, et les incidents d'août seront dans toutes les têtes.



Pour l'occasion, Jorge Sampaoli devra se passer des services de Boubacar Kamara, qui est suspendu, et des Sénégalais Pape Gueye et Bamba Dieng, pas revenus suffisamment tôt de la CAN. Côté niçois, Christophe Galtier fait face à la suspension d'Hicham Boudaoui et aux forfaits de Jordan Amavi, Youcef Atal et Danilo.





Nice-OM, les compos probables

Voici la tendance, concernant la composition des équipes du match Nice-OM. Nous posterons les compos officielles, environ une heure avant le coup d'envoi.



La compo probable de l'OM : Mandanda - Lirola, Saliba, Balerdi, Peres - Under, Guendouzi, Rongier, Gerson, Payet - Milik.



La compo probable de Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Stengs, Lemina, Rosario, Kluivert - Delort, Gouiri.





Les dernières confrontations entre Nice et l'OM

L'OM n'est plus parvenu à battre Nice depuis le 17 février 2021. Auparavant, il avait enchainé 7 victoires consécutives.



10/03/2019 : OM 1-0 Nice

28/08/2019 : Nice 1-2 OM

17/02/2021 : OM 3-2 Nice

20/03/2021 : Nice 3-0 OM

27/10/2021 : Nice 1-1 OM.





Nice-OM, c'est sur quelle chaine et à quelle heure ?

La rencontre Nice-OM sera diffusée sur France 3 et Eurosport 2. Le coup d'envoi est prévu pour 21h15.