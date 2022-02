Rothen persiste et signe pour Milik

Jérôme Rothen considère qu'Arek Milik (27 ans) n'a pas le niveau pour être titulaire, à l'OM.





Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen a donné son sentiment sur le statut d'Arek Milik, dans l'équipe olympienne. Il ne voit pas le Polonais comme un titulaire indiscutable : "Milik est-il désormais un titulaire indiscutable? Je réponds que non. C'est clair et net. Ce n'est pas parce qu'il a mis trois buts contre Angers qu'il est un titulaire indiscutable. Pour preuve : juste avant, il y a eu une série de l'OM avec cinq victoires de suite à l'extérieur. Ça s'est fait sans Milik", a-t-il déclaré. Il a d'ailleurs fait remarquer qu'il n'était pas présent sur le terrain lors de Lens-OM (0-2) : "Leur match référence à l'extérieur, c'est certainement la victoire à Lens. Ils ont été impressionnants, dans un schéma où Milik n'était pas là."





"Il n'y a pas d'équivalent dans l'effectif marseillais"

Il admet cependant que l'attaquant a été bien mieux après les changements opérés par Sampaoli dans son système : "Personne ne pouvait s'imaginer qu'il allait transformer son équipe juste pour faire jouer Milik et Bakambu devant. C'est la première fois qu'on voit deux attaquants de pointe, avec Payet en soutien." Et il considère que le Polonais dispose du plus gros potentiel, en attaque : "Avec de la confiance, une équipe qui joue pour lui, pourquoi pas retrouver Milik en tant que titulaire ? Milik, dans l'état de forme de vendredi soir, il n'y a pas d'équivalent dans l'effectif marseillais. Il est bien meilleur que tous les autres. Mais ce Milik-là, je ne l'ai vu que vendredi."



Cette saison, Milik a marqué 13 fois en 21 apparitions, toutes compétitions confondues. Il a été un peu à la peine en Ligue 1 (4 buts en 13 matchs), mais son triplé de vendredi change quelque peu la donne.