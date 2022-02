Nice-OM : Rivère admet être inquiet

Nice est sous pression, ce mercredi, alors qu'il va recevoir l'OM à l'Allianz Riviera. Son président, Jean-Pierre Rivère, a fait passer un message aux supporters des Aiglons.





Dans Nice-Matin, le patron niçois s'est exprimé sur les risques d'incidents liés au match Nice-Marseille qui aura lieu ce soir, dans le cadre de la coupe de France : "Vous savez, ce rendez-vous a une saveur particulière pour tout le monde, compte tenu de la rivalité, le match aller et le contexte. Or, je ne peux imaginer une seule seconde qu'une personne ou plusieurs viennent perturber ce match après ce qu'il s'est déjà passé. Ce serait d'une irresponsabilité totale et viendrait pénaliser une fois encore le club. Je ne peux pas croire que cela puisse se passer ainsi." Le président des Aiglons a aussi admis craindre des incidents : "Si je suis inquiet ? On l'est toujours, malheureusement. Les événements passés font que le résultat n'est plus ma seule angoisse. Il y a la volonté que tout se passe bien. On a pris toutes les mesures nécessaires et possibles pour que ce soit le cas. Hélas, on n'est jamais à l'abri."



On peut cette fois imaginer que le moindre projectile entraînera l'interruption de la rencontre.